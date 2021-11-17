Санкции продолжаются: российские легкоатлеты и в дальнейшем будут выступать без флага и гимна
17 ноября 2021 , 19:01Читати новину українською
Источник:World Athletics
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) порекомендовал конгрессу организации продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до выполнения всех условий восстановления.
World Athletics так и не нашел причин для отмены санкций, наложенных на Всероссийскую легкоатлетическую федерацию.
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"Международная ассоциация легкоатлетических федераций одобряет рекомендацию Всемирного легкоатлетического совета о продлении прекращения членства Всероссийской федерации легкой атлетики", – говорится в сообщении.
Коротко об отстранении российских атлетов
- ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics (тогда – IAAF) на фоне допинг-скандала. Поэтому российские легкоатлеты могут выступать на международных соревнованиях лишь после обретения статуса нейтрального атлета от World Athletics.
- В 2020 году ни один из россиян не получил от международной федерации допуска, поскольку ВФЛА просрочила выплату штрафа по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко в размере 6,31 миллиона долларов. В августе того же года деньги были перечислены в Международную федерацию.
- В сентябре 2020 года Совет World Athletics продлил для ВФЛА срок на доработку плана восстановления до 1 марта 2021 года. Совет World Athletics в марте вернул российским легкоатлетам право претендовать на нейтральный статус для выступления в международных соревнованиях. Последний раз вопрос возобновления членства ВФЛА в World Athletics поднимался в конце июля.