Санкции продолжаются: российские легкоатлеты и в дальнейшем будут выступать без флага и гимна

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) порекомендовал конгрессу организации продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до выполнения всех условий восстановления.

World Athletics так и не нашел причин для отмены санкций, наложенных на Всероссийскую легкоатлетическую федерацию.

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"Международная ассоциация легкоатлетических федераций одобряет рекомендацию Всемирного легкоатлетического совета о продлении прекращения членства Всероссийской федерации легкой атлетики", – говорится в сообщении.

Коротко об отстранении российских атлетов