Солидная заявка на место в основе: Русин заработал пенальти и оформил дебютный ассист в Англии

Еще один украинец привыкает к английскому футболу. Речь идет о новичке Сандерленде Назарии Русине.

1 сентября 2023 года Назарий Русин сменил украинский футбол на английский. Нападающий стал футболистом Сандерленда, пишет 24 Канал.

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Прекрасно осваивается в Англии.

24-летний форвард подписал контракт до конца июня 2027 года. Также есть опция пролонгации соглашения еще на год.

24 сентября бывший игрок луганской Зари дебютировал за новую команду. Назарий получил мизер в матче против Кардиффа. Украинец вышел на поле на 88-й минуте встречи. Как раз перед этой заменой гости повели в счете благодаря точному удару Макгиннесса.

Назарий не смог изменить ход встречи, так как получил очень мало игрового времени. Сандерленд минимально проиграл перед собственными болельщиками 0:1.

После 8 туров Сандерленд идет на 5-й позиции, набрав 13 баллов.

Уже 25 сентября Русин вышел в старте второй команды английского клуба U-21 в поединке против Дерби в АПЛ-2. В первом тайме Назарий открылся на разрезную передачу, протянул мяч в штрафную и оставил мяч под удар размочившего нули на табло одноклубнику.

Уже через несколько минут украинский форвард заработал пенальти, реализованное Тейлором, удвоив преимущество хозяев 2:0.