Самый страшный сон, который не заканчивается – Бех-Романчук эмоционально высказалась о войне

Титулованная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук учла в сети эмоциональный пост. Она сравнила войну с "героическим противостоянием добра и зла".

Бех-Романчук: Никогда не забыть и не простить

В своих соцсетях Марина распространила сообщение с жуткими кадрами полномасштабной войны. Спортсменка написала эмоциональный текст.

Варте уваги Від допомоги українцям на тлі війни до срібла чемпіонату світу: інтерв'ю з Мариною Бех-Романчук

Это самый страшный сон на явь…который не заканчивается и длится уже 68 дней! 68 дней войны – героического противостояния добра и зла,

– заявила легкоатлетка.

Бех-Романчук отметила, что ей сложно подобрать слова, чтобы передать все свои эмоции. Она подчеркнула, что зло обязательно будет наказано, и Украина победит.

"Мне трудно выразить все что я чувствую, всю свою злобу, страх, отчаяние! Это страшная боль за свою страну, за людей и эту боль никак не вылечить! И никогда не забыть и не простить! Но, я знаю, что зло будет наказано и что мы победим! Я также знаю, что никому не сойдет с рук тот ужас, который испытывают мирные украинцы!" – подчеркнула Марина.

В марте Бех-Романчук заняла второе место на чемпионате мира в Белграде. Марина получила серебряную награду в тройном прыжке.

Полный текст публикации

Это самый страшный сон на явь…который не заканчивается и длится уже 68 дней! 68 дней войны – героического противостояния добра и зла…

Мне тяжело выразить все что я чувствую, всю свою злобу, страх, отчаяние! Это страшная боль за свою страну, за людей и эту боль никак не вылечить! И никогда не забыть и не простить! Но я знаю, что зло будет наказано и что мы победим! Я также знаю, что никому не сойдет с рук ужас, который чувствуют мирные украинцы!

По всей моей Украине постоянные воздушные тревоги из-за атаки российскими ракетами, тысячи убитых мирных людей, просто находящихся в своих домах на своей земле! Умирают ни в чем не повинные женщины и дети, а также наши ГЕРОИ на передовой, которые делают все для того, чтобы защитить наш дом, нашу землю и ПОБЕДИТЬ в этой страшной войне против ожесточенного врага – россии, который делает ГЕНОЦИД украинского народа…

Бог с нами Украина!

Верьте в победу! Помогайте ближнему! И оставайтесь людьми в любой ситуации! Именно это делает нас Украинцами! Наша победа близко