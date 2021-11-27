Самый сложный жребий – тренер сборной Шотландии побаивается Украину

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк отреагировал на жеребьевку раунда плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу. В полуфинале "пути" шотландцы на своем поле примут Украину, а в случае победы сыграют с победителем противостояния Уэльс – Австрия.

Тренер украинцев Александр Петраков был доволен жребием. А вот его коллега из Шотландии разочарован.

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"В Шотландии все ждут тяжелую игру против Украины. Кстати, ничего другого мы и не ожидали. Наш путь получился ровным, почти все команды плюс-минус одного уровня. Сейчас уже нет смысла акцентировать внимание, с кем конкретно придется играть, любая команда была бы непростой.

Мы должны через четыре месяца хорошо поработать, разобрать игру сборной Украины и хорошо к ней подготовиться. Так сказать, найти ключ к успеху. Уверен, что сейчас сборная Шотландии играет так хорошо, что может обыграть любого соперника", – сказал Кларк.

Сборная Шотландии заняла второе место в своей группе после Дании. В 10 матчах шотландцы набрали 23 очка. Они опередили Израиль, Австрию, Фареры и Молдову.

Результаты жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2022

В общей сложности три путевки на Мундиаль разыграют 12 команд. Поначалу они проведут полуфинальные поединки, а победители встретятся в финале.

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