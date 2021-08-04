Самый молодой участник в метании молота из Украины Кохан занял 4 место на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Токио состоялись соревнования по метанию молота. Украину представлял 20-летний Михаил Кохан.

Не хватило совсем немного

Мужской финал прошел не без украинского следа. Михаил Кохан был единственным среди украинцев, кто боролся под "сине-желтым" флагом в метании молота.

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Украинец был самым молодым участником в этой дисциплине. За шесть попыток Михаил показал четвертый результат и остановился в шаге от бронзовой медали в Токио. Кохан с результатом 80.39 метра показал хороший результат на Олимпийских играх.

Сразу две медали завоевали польские спортсмены. Олимпийским чемпионом стал Войцех Новицки. Поляк метнул молот на 82.52. Новицки обновил свой лучший результат. "Серебро" получил норвежец Эйвинд Хенриксен. Тройку призеров замкнул еще один поляк Павел Файдек.

Призеры по метанию молота

1. Войцех Новицки (Польша) – 82.52

2. Эйвинд Хенриксен (Норвегия) – 81.58

3. Павел Файдек (Польша) – 81.53

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4. Михаил Кохан (Украина) – 80.39