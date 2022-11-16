Стоимость футболистов – вопрос достаточно спекулятивный. Многое зависит от возраста игрока, его опыта, а также умений. Однако важными факторами является то, в каком клубе и лиге выступает футболист, и насколько у него длительный контракт со своим нынешним клубом.

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Одним из тех, кто оценивает стоимость футболистов, есть портал CIES Football Observatory. Накануне чемпионата мира по футболу 2022 года там составили рейтинг самых дорогих сборных и игроков, которые выступят на турнире.

По их подсчетам, общая трансферная стоимость 831 игрока чемпионата мира по футболу 2022 составляет 15 миллиардов евро. Самой дорогой сборной оказалась Англия, чей состав был оценен почти в 1,5 миллиарда евро. В то же время все 26 игроков сборной Коста-Рики вместе стоят 23 миллиона евро.

Несколько неожиданным оказался и самый дорогой игрок ЧМ-2022. Им стал 19-летний английский полузащитник Джуд Беллингем, выступающий за Боруссию (Дортмунд). Его оценили в 202 миллиона евро. На один миллион евро ему уступил вингер из мадридского Реала и сборной Бразилии Винисиус – 201 миллион евро. "Селесао" и на втором месте по стоимости – 1,455 миллиарда евро. Замыкает первую тройку Франция – 1,337 миллиона евро. А француз Килиан Мбаппе – третий в списке самых дорогих игроков – 185 миллионов евро.