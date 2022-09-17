Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом: сколько стоит звезда Арсенала

17 сентября 2022 , 10:43
Читати новину українською

После перехода в лондонский клуб цена на Александра взлетела на 7 миллионов евро. Это позволило ему возглавить список самых дорогих футболистов Украины.

Популярный портал Transfermarkt обновил цены на футболистов. Изменения коснулись, в том числе, и представителей Украины, пишет 24 канал.

Читайте также Реал, Милан и Арсенал хотят подписать разрывающего Лигу чемпионов игрока сборной Украины.

Существенно выросла стоимость хавбека сборной Украины Александра Зинченко. Еще летом игрока Арсенала оценивали в 25 миллионов евро, а теперь ресурс повесил на него ценник в 32 миллиона.

Это позволило Зинченко возглавить рейтинг самых дорогих украинских игроков. Он обогнал в списке Руслана Малиновского, цена которого не изменилась (28 миллионов).

К теме Уступает только двум одноклубникам: известная зарплата Зинченко в Арсенале

Также можно отметить повышение цены на Артема Довбика. Форвард Днепра-1 стал дороже одного миллиона, что позволило ему обойти в рейтинге Ярослава Ракицкого. Список выглядит так:

  1. Александр Зинченко (Арсенал) – 32 миллиона евро
  2. Руслан Малиновский (Аталанта) – 28 миллионов евро
  3. Виктор Цыганков (Динамо) – 25 миллионов евро
  4. Виталий Миколенко (Эвертон) – 18 миллионов евро
  5. Роман Яремчук (Брюгге) – 15 миллионов евро
  6. Илья Забарный (Динамо) – 15 миллионов евро
  7. Михаил Мудрик (Шахтер) – 15 миллионов евро
  8. Николай Матвиенко (Шахтер) – 11 миллионов евро
  9. Георгий Бущан (Динамо) – 10 миллионов евро
  10. Николай Шапаренко (Динамо) – 10 миллионов евро
  11. Анатолий Трубин (Шахтер) – 8 миллионов евро
  12. Виталий Буяльский (Динамо) – 7 миллионов евро
  13. Тарас Степаненко (Шахтер) – 6 миллионов евро
  14. Артем Довбик (Днепр-1) – 6 миллионов евро
  15. Сергей Сидорчук (Динамо) – 5 миллионов евро

История успеха Зинченко

Напомним, что этим летом Александр Зинченко перешел из Манчестер Сити в Арсенал. В составе манкунианцев украинец выиграл 11 трофеев, в том числе четыре чемпионата Англии, а также выходил в финал Лиги чемпионов.

За свою нынешнюю команду Зинченко сыграл уже пять матчей, отличившись ассистом. Сейчас Александр залечивает травму, из-за которой не может помочь сборной Украины в сентябрьских матчах Лиги наций.

Автор: Анатолій Дерека