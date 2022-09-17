Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом: сколько стоит звезда Арсенала
После перехода в лондонский клуб цена на Александра взлетела на 7 миллионов евро. Это позволило ему возглавить список самых дорогих футболистов Украины.
Популярный портал Transfermarkt обновил цены на футболистов. Изменения коснулись, в том числе, и представителей Украины, пишет 24 канал.
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Существенно выросла стоимость хавбека сборной Украины Александра Зинченко. Еще летом игрока Арсенала оценивали в 25 миллионов евро, а теперь ресурс повесил на него ценник в 32 миллиона.
Это позволило Зинченко возглавить рейтинг самых дорогих украинских игроков. Он обогнал в списке Руслана Малиновского, цена которого не изменилась (28 миллионов).
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Также можно отметить повышение цены на Артема Довбика. Форвард Днепра-1 стал дороже одного миллиона, что позволило ему обойти в рейтинге Ярослава Ракицкого. Список выглядит так:
- Александр Зинченко (Арсенал) – 32 миллиона евро
- Руслан Малиновский (Аталанта) – 28 миллионов евро
- Виктор Цыганков (Динамо) – 25 миллионов евро
- Виталий Миколенко (Эвертон) – 18 миллионов евро
- Роман Яремчук (Брюгге) – 15 миллионов евро
- Илья Забарный (Динамо) – 15 миллионов евро
- Михаил Мудрик (Шахтер) – 15 миллионов евро
- Николай Матвиенко (Шахтер) – 11 миллионов евро
- Георгий Бущан (Динамо) – 10 миллионов евро
- Николай Шапаренко (Динамо) – 10 миллионов евро
- Анатолий Трубин (Шахтер) – 8 миллионов евро
- Виталий Буяльский (Динамо) – 7 миллионов евро
- Тарас Степаненко (Шахтер) – 6 миллионов евро
- Артем Довбик (Днепр-1) – 6 миллионов евро
- Сергей Сидорчук (Динамо) – 5 миллионов евро
История успеха Зинченко
Напомним, что этим летом Александр Зинченко перешел из Манчестер Сити в Арсенал. В составе манкунианцев украинец выиграл 11 трофеев, в том числе четыре чемпионата Англии, а также выходил в финал Лиги чемпионов.
За свою нынешнюю команду Зинченко сыграл уже пять матчей, отличившись ассистом. Сейчас Александр залечивает травму, из-за которой не может помочь сборной Украины в сентябрьских матчах Лиги наций.