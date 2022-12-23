Звезда ЧМ-2022 стал самым дорогим футболистом мира: кто вырос в цене благодаря Мундиалю
Источник:Transfermarkt
Портал Transfermarkt обновил цены на топ-игроков после чемпионата мира в Катаре. Феерическое выступление Килиана Мбаппе позволило ему обогнать Эрлинга Холанда.
18 декабря в Катаре подошел к концу чемпионат мира по футболу 2022. Победителем турнира стала сборная Аргентины, которая в сумасшедшем финале в серии пенальти выиграла во Франции.
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После Мундиаля популярный портал Transfermarkt обновил цены на футболистов. Феерический турнир позволил Килиану Мбаппе стать самым дорогим игроком в мире.
Мбаппе обошел Холанда
На турнире француз забил 8 голов (в том числе три – в финале) и отдал два ассиста. Это позволило нападающему ПСЖ подорожать на 20 миллионов евро и обойти Эрлинга Холанда.
|МЕСТО
|ИГРОК
|КЛУБ
|СТРАНА
|СТОИМОСТЬ
|1
|Килиан Мбаппе
|ПСЖ
|Франция
|180 млн евро
|2
|Эрлинг Холланд
|Манчестер Сити
|Норвегия
|170 млн евро
|3
|Винисиус Жуниор
|Реал
|Бразилия
|120 млн евро
|4
|Джуд Беллингем
|Боруссия Д
|Англия
|110 млн евро
|5
|Фил Фоден
|Манчестер Сити
|Англия
|110 млн евро
|6
|Джамал Мусиола
|Бавария
|Германия
|100 млн евро
|7
|Педри
|Барселона
|Испания
|100 млн евро
|8
|Букайо Сака
|Арсенал
|Англия
|100 млн евро
|9
|Феде Вальверде
|Реал
|Уругвай
|100 млн евро
|10
|Орельен Чуамэни
|Реал
|Франция
|90 млн евро
|11
|Харри Кейн
|Тоттенхэм
|Английский
|90 млн евро
|12
|Гави
|Барселона
|Испания
|90 млн евро
Наибольший прирост зафиксировали две звезды ЧМ – французы Килиан Мбаппе, а также аргентинец Энцо Фернандес. Они подорожали на 20 миллионов евро. Цена на самого лучшего молодого игрока Мундиаля теперь составляет 55М.
Марокканский рывок
18 миллионов к своей стоимости прибавил аргентинец Хулиан Альварес (50М). Также на 15 миллионов выросли Коди Гакпо из Нидерландов (60М), хорват Йошко Гвардиол (75М) и марокканец Софьян Амрабат (25М).
Что касается процентного подорожания, то следует выделить еще одного представителя "львов Атласа" Аззедина Унаи. Своими выступлениями на ЧМ-2022 хавбек Анже сумел подняться в цене в четыре раза – с 3,5 миллиона до 15-ти.
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А где Месси?
Интересно, что стоимость лучшего игрока Мундиаля Лионеля Месси не изменилась – 50 миллионов евро. Причиной является возраст игрока (35 лет), но это не мешает ему быть самым дорогим футболистом в возрасте 34 лет:
|МЕСТО
|ИГРОК
|КЛУБ
|СТРАНА
|СТОИМОСТЬ
|1
|Лионель Месси
|ПСЖ
|Франция
|50 млн евро
|2
|Роберт Левандовски
|Барселона
|Польша
|45 млн евро
|3
|Карим Бензема
|Реал
|Франция
|35 млн евро
|4
|Криштиану Роналду
|–
|Португалия
|20 млн евро
|5
|Мануэль Нойер
|Бавария
|Германия
|12 млн евро
Кто самый дорогой из Украины
Поскольку наша команда не играла на ЧМ-2022, то цены на украинцев не изменились. Лидерство удерживает полузащитник Шахтера Михаил Мудрик, которого портал оценивает в 40 миллионов евро.
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Следом за ним следуют трое легионеров, а также вингер Динамо Виктор Цыганков. К слову, представитель киевлян немного потерял в цене по сравнению с маем, Виктор подешевел на три миллиона.
|МЕСТО
|ИГРОК
|КЛУБ
|СТОИМОСТЬ
|1
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|40 млн евро
|2
|Александр Зинченко
|Арсенал
|32 млн евро
|3
|Виктор Цыганков
|Динамо
|22 млн евро
|4
|Виталий Миколенко
|Эвертон
|22 млн евро
|5
|Руслан Малиновский
|Аталанта
|18 млн евро