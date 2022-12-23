Звезда ЧМ-2022 стал самым дорогим футболистом мира: кто вырос в цене благодаря Мундиалю

Портал Transfermarkt обновил цены на топ-игроков после чемпионата мира в Катаре. Феерическое выступление Килиана Мбаппе позволило ему обогнать Эрлинга Холанда.

18 декабря в Катаре подошел к концу чемпионат мира по футболу 2022. Победителем турнира стала сборная Аргентины, которая в сумасшедшем финале в серии пенальти выиграла во Франции.

По теме Топ-клубы уже готовят миллионы: 7 игроков, разорвавших трансферный рынок после ЧМ-2022

После Мундиаля популярный портал Transfermarkt обновил цены на футболистов. Феерический турнир позволил Килиану Мбаппе стать самым дорогим игроком в мире.

Мбаппе обошел Холанда

На турнире француз забил 8 голов (в том числе три – в финале) и отдал два ассиста. Это позволило нападающему ПСЖ подорожать на 20 миллионов евро и обойти Эрлинга Холанда.

МЕСТО ИГРОК КЛУБ СТРАНА СТОИМОСТЬ 1 Килиан Мбаппе ПСЖ Франция 180 млн евро 2 Эрлинг Холланд Манчестер Сити Норвегия 170 млн евро 3 Винисиус Жуниор Реал Бразилия 120 млн евро 4 Джуд Беллингем Боруссия Д Англия 110 млн евро 5 Фил Фоден Манчестер Сити Англия 110 млн евро 6 Джамал Мусиола Бавария Германия 100 млн евро 7 Педри Барселона Испания 100 млн евро 8 Букайо Сака Арсенал Англия 100 млн евро 9 Феде Вальверде Реал Уругвай 100 млн евро 10 Орельен Чуамэни Реал Франция 90 млн евро 11 Харри Кейн Тоттенхэм Английский 90 млн евро 12 Гави Барселона Испания 90 млн евро

Наибольший прирост зафиксировали две звезды ЧМ – французы Килиан Мбаппе, а также аргентинец Энцо Фернандес. Они подорожали на 20 миллионов евро. Цена на самого лучшего молодого игрока Мундиаля теперь составляет 55М.

Марокканский рывок

18 миллионов к своей стоимости прибавил аргентинец Хулиан Альварес (50М). Также на 15 миллионов выросли Коди Гакпо из Нидерландов (60М), хорват Йошко Гвардиол (75М) и марокканец Софьян Амрабат (25М).

Что касается процентного подорожания, то следует выделить еще одного представителя "львов Атласа" Аззедина Унаи. Своими выступлениями на ЧМ-2022 хавбек Анже сумел подняться в цене в четыре раза – с 3,5 миллиона до 15-ти.

Читайте также Месси чуть не убило током во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе: опасное видео

А где Месси?

Интересно, что стоимость лучшего игрока Мундиаля Лионеля Месси не изменилась – 50 миллионов евро. Причиной является возраст игрока (35 лет), но это не мешает ему быть самым дорогим футболистом в возрасте 34 лет:

МЕСТО ИГРОК КЛУБ СТРАНА СТОИМОСТЬ 1 Лионель Месси ПСЖ Франция 50 млн евро 2 Роберт Левандовски Барселона Польша 45 млн евро 3 Карим Бензема Реал Франция 35 млн евро 4 Криштиану Роналду – Португалия 20 млн евро 5 Мануэль Нойер Бавария Германия 12 млн евро

Кто самый дорогой из Украины

Поскольку наша команда не играла на ЧМ-2022, то цены на украинцев не изменились. Лидерство удерживает полузащитник Шахтера Михаил Мудрик, которого портал оценивает в 40 миллионов евро.

Интересно знать Лучшие матчи ЧМ-2022: интригующая Аргентина, трагедия Англии и невезущая Сербия – видео

Следом за ним следуют трое легионеров, а также вингер Динамо Виктор Цыганков. К слову, представитель киевлян немного потерял в цене по сравнению с маем, Виктор подешевел на три миллиона.