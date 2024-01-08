Рейтинг самых богатых боксеров в истории: без Усика и Тайсона, но с двумя представителями Украины
Источник:Wealthy Gorilla
Популярный ресурс решил проанализировать доходы боксеров на ринге и вне его. Действующий чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе не попал в топ-50, а вот братьям Кличко удалось оказаться в десятке самых богатых.
Боксеры обычно немало зарабатывают как на ринге, так и вне его. Недаром представители этого вида спорта входят в рейтинг самых богатых спортсменов мира.
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Теперь же сайт Wealthy Gorilla решил презентовать список топ-50 самых богатых боксеров в истории. Издание приняло во внимание не только спортивные победы, но и доходы бизнес-предприятий, принадлежащие боксерам.
Интересно, что в этом рейтинге не нашлось места для Мухаммеда Али, Майка Тайсона и Александра Усика. Будущий соперник украинца Тайсон Фьюри стал лишь 11-ым.
Рейтинг топ-15 самых богатых боксеров в истории:
- Флойд Мейвезер (США) – 450 миллионов долларов
- Джордж Форман (США) – 300 миллионов долларов
- Мэнни Пакьяо (Филиппины) – 200 миллионов долларов
- Оскар де ла Хойя (США) – 200 миллионов долларов
- Сауль Альварес (Мексика) – 180 миллионов долларов
- Леннокс Льюис (США) – 140 миллионов долларов
- Шугар Рэй Леонард (США) – 120 миллионов долларов
- Владимир Кличко (Украина) – 90 миллионов долларов
- Энтони Джошуа (Великобритания) – 80 миллионов долларов
- Виталий Кличко (Украина) – 80 миллионов долларов
- Тайсон Фьюри (Великобритания) – 65 миллионов долларов
- Амир Хан (Великобритания) – 40 миллионов долларов
- Бернард Хопкинс (США) – 40 миллионов долларов
- Рики Хаттон (Великобритания) – 40 миллионов долларов
- Насим Хамед (Великобритания) – 33 миллиона долларов
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А вот Энтони Джошуа, которого Усик дважды переиграл, занимает девятую позицию. Из украинцев в рейтинг попали только братья Кличко. Владимир стал восьмым, а действующий мэр Киева Виталий – десятым.
Состояние старшего из братьев оценивается в 80 миллионов долларов, тогда как младшего – в 90 миллионов. Самым богатым же был назван Флойд Мэйуэзер, доход американца равен 450 миллионам долларов.
Другие известные боксеры в списке:
- 18. Деонтей Уайлдер (США) – 30 миллионов долларов
- 20. Геннадий Головкин (Казахстан) – 30 миллионов долларов
- 23. Карл Фроч (Великобритания) – 20 миллионов долларов
- 24. Дэвид Хэй (Великобритания) – 20 миллионов долларов
- 32. Энди Руис (США) – 10 миллионов долларов
- 40. Шеннон Бриггс (США) – 10 миллионов долларов
- 44. Райан Гарсия (США) – 10 миллионов долларов
- 46. Теренс Кроуфорд (США) – 8 миллионов долларов
- 49. Рой Джонс (США) – 7 миллионов долларов
- 50. Дилиан Уайт (Великобритания) – 7 миллионов долларов