Пошел по пути Михайличенко: известный итальянский клуб подписал 16-летнего украинского футболиста

Сампдория решила продолжить традицию подписания украинцев. Генуэзская команда пополнилась 16-летним Владиславом Яворским.

Немало украинских футболистов сейчас выступают в топ-лигах Европы. Например, в Италии сейчас выступает двое наших земляков. Руслан Малиновский представляет Дженоа, а Виктор Коваленко выступает за Эмполи.

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Теперь же украинец будет представлен в клубе второго дивизиона. Как сообщают украинские СМИ, генуэзская Сампдория подписала 16-летнего Владислава Яворского, который в Украине выступал за юношеские команды Прикарпатья.

Футболиста по антропометрии сравнивают с Артемом Довбиком, ведь имеет идентичный рост 189 сантиметров. В команде Яворский будет выступать вместе с другим игроком украинского происхождения Томасом Светником.

Пока Владислав будет числиться в командах U17 и U18. Форвардом интересовались Фиорентина и соседи Сампдории по городу Дженоа. Впрочем нападающий решил выбрать принципиального соперника команды Малиновского.

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Отметим, что первую команду Сампдории нынче возглавляет легенда Ювентуса и Милана Андреа Пирло. После 23-х туров Серии В команда идет на 14 месте. Отрыв от зоны вылета составляет пять баллов, столько же отделяет Сампу от зоны плей-офф за повышение в Серию А.

. Ранее за Сампдорию выступали двое украинцев. В 90-е вместе с генуэзцами чемпионом становился Алексей Михайличенко, а в сезоне 2021-2022 за команду один матч провел Владислав Супряга.