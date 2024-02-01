Самое тяжелое испытание в карьере: Богачук - о сопернике в бою за титул WBC

В конце марта Сергей Богачук проведет бой против американца Себастьяна Фундоры. В случае победы украинец станет чемпионом мира по версии WBC в первом среднем весе.

Обладатель пояса WBC Continental Americas в первом среднем весе Сергей Богачук 30 марта проведет бой против американца Себастьяна Фундоры. На кону будет стоять полноценный титул WBC в первом среднем весе.

Читайте также Имеет шанс стать вторым после Усика: украинский боксер официально подерется за титул WBC

Богачук назвал Фундору сильнейшим соперником в карьере

За два месяца до поединка 28-летний украинский боксер поделился своими ожиданиями от боя. По словам Богачука, Фундора будет самым сложным испытанием в его карьере.

"Я спарринговал с Фундорой – он серьезный соперник, самый сильный в моей карьере.

Буду хорошо готовым к бою. Думаю, он тоже, потому что также знает меня. Покажем всем вам очень интересный и сильный поединок", – сказал Богачук.

Поединок Сергея Борячука против Себастьяна Фундоры пройдет 30 марта в рамках первого вечера бокса Premier Boxing Champions на Amazon Prime Video. В случае победы Богачук станет вторым после Усика украинским действующим чемпионом мира в профессиональном боксе.

Богачук одержал на профессиональном ринге 23 победы, все – нокаутом. Однако, к сожалению, в пассиве Сергея есть одно поражение от американца Брэндона Адамса.