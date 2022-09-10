В Украине все выглядит стабильно: почему легионер Динамо решил вернуться в УПЛ

Самба Диалло решил попробовать свои силы в основной команде Динамо. Сенегальского полузащитника не испугала даже война

Из-за войны против россии клубы УПЛ потеряли большинство легионеров. Особенно пострадал Шахтер, попрощавшийся с десятком иностранцев.

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Также несколько легионеров покинули состав Динамо. Речь о Вербиче, Де Пене и Витиньо, тогда как Кендзера решил остаться. Также в расположение киевлян вернулся сенегалец Самба Диалло.

У меня пятилетний контракт с Динамо, и сейчас в Украине все выглядит стабильно. Кроме того, мы играем в Лиге Европы. Были и другие предложения, но клуб мне лично позвонил по телефону. Поэтому мои агенты сделали выбор и я решил со своим окружением остаться там на время,

– объясняет свой выбор Самба.

Чем запомнился Диалло

19-летний сенегалец засветился в прошлом сезоне в составе юношеской команды Динамо. В 17-ти матчах полузащитник забил 18 голов, в том числе в Юношеской Лиге УЕФА. Там он вместе с киевлянами дошел до 1/8 финала.

Напомним, что Динамо крайне неудачно начало сезон 2022/2023. Киевляне проиграли оба стартовых поединка чемпионата Украины (0:3 от Днепра-1 и 2:3 от Зари), а также вылетели из Лиги чемпионов.

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В раунде плей-офф квалификации "бело-синие" без шансов уступили Бенфике и опустились в Лигу Европы. Там Динамо свой первый матч тоже проиграло – 1:2 от Фенербахче.