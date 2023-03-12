Самба Диалло вместе со сборной Сенегала U-20 смог поднять над головой континентальный трофей. Юный динамовец свою команду на матче выводил в роли капитана. 24 канал.

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В финальном поединке Сененал встретился с Гамбией. "Львы Теранги" уверенно победили своего соперника со счетом 2:0. Судьбу встречи решили два гола головой. Свой мяч в финале мог оформить и Самба Диалло, однако сделал бы это в остроумном стиле. Защитник Гамбии выбивал "круглого" и нечаянно попал в игрока Динамо, в свою очередь мяч на высокой скорости чуть не залетел в сетку ворот соперника.

Видеообзор финального матча:

Самое интересное, что Сенегал не пропустил ни одного гола за турнир. При этом "Львы Теранги" выиграли каждый свой поединок, наколотив за турнир 14 голов. Самба Диалло отличился только одним забитым мячом на турнире.

Соперники Сенегала на Кубке Африки: