Уроженка Харькова посягнула на абсолютный рекорд мира: какое достижение хочет побить украинка

Украинская спортсменка Екатерина Садурская снова попытается удивить мир. Харьковчанка настроена побить предыдущий рекорд сразу на три метра.

Многократная мировая чемпионка по водным видам спорта харьковчанка Екатерина Садурская 22 июля 2023 уже установила мировой рекорд в дисциплине ныряния с постоянным весом без ласт по правилам AIDA. Теперь она собирается его превзойти, пишет 24 Канал.

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Украинке нет равных

На самых престижных международных соревнованиях по фридайвингу Vertical Blue, которые проходят в этом году на Карибах, Екатерина нырнула на глубину 74 метра, что является новым абсолютным национальным рекордом Украины и мировым рекордом по правилам AIDA.

Ныряние с постоянным весом без ласт является тяжелой дисциплиной соревнований по физическим и техническим показателям, ведь спортсмены не используют никакого дополнительного оборудования.



Екатерина Садурская при установлении предыдущего рекорда / Коллаж 24 Канала

25 июля в 18:00 по киевскому времени, Екатерина сразится за установление абсолютного рекорда мира по нырянию (постоянный вес без ласт) – 77 метров.

Смотрите трансляцию необычного, но очень увлекательного вида спорта, где может произойти историческая попытка