Позор WTA начался: "нейтральный" будущий лидер женского тенниса обматерил свой бокс – видео
Источник:BTU
Последний "мейджор" в 2023 году вышел на финальную прямую. В женском теннисе определились обе спортсменки, которые разыграют между собой титул в одиночном разряде на турнире US Open.
Соперницей американки Коко Гофф станет "нейтральная" Арина Соболенко. Белоруска в полуфинале Открытого чемпионата США обыграла хозяйку соревнований Мэдисон Киз – 0:6, 7:6, 7:6.
Читайте также Черный день в истории тенниса: впервые рейтинг WTA возглавит спортсменка без флага
Показала свое настоящее лицо
Однако будущая первая ракетка мира отличилась в первую очередь не качеством игры, а своим поведением на корте. "Нейтральная" теннисистка, проигрывая во втором сете, продемонстрировала несдержанность и настоящее лицо и культуру, которую теперь будет нести в массы женский теннис через своего посла – лидера рейтинга.
Фанатка Лукашенка эмоционально обратилась к своему тренеру во время матча в момент, когда у нее совсем не шла игра.
Раз в год и палка стреляет. Х...и это происходит в полуфинале, с***, б****,
– сказала Соболенко.
После этого она выбросила ракетку в ложу своей команды и получила предупреждение о неспортивном поведении.
Видео с неадекватным поведением Соболенко
Напомним, что украинские теннисистки множество раз пытались избавить теннис от позора и требовали отстранить российских и белорусских представителей от соревнований, но теннисная ассоциация была против и решила поиграть в нейтральность. Как видим, WTA получила то, что заслуживает.Справка. 19-летняя Гофф стала самой молодой американкой в финале домашнего "мейджора" с 1999 года. Тогда 17-летняя Серена Уильямс смогла выиграть титул, обыграв легендарную Мартину Хингис.
Смотрите видеообзор матча Соболенко – Киз