Проходной матч: Свитолина узнала первую соперницу на турнире в Страсбурге

В воскресенье, 21 мая, Элина Свитолина стартует на турнире серии WTA 250 в Страсбурге (Франция). Определилась первая соперница украинской теннисистки.

Бывшая первая ракетка Украины сойдется на корте против американки Луизы Чирико, занимающей 242-ю позицию в мировом рейтинге WTA. Элина Свитолина встретится с представительницей США в 1/16 финала соревнований, сообщает 24 Канал.

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Свитолина уже имеет опыт победы над этой соперницей

У теннисисток уже одна встреча в очном противостоянии. Было это еще в 2015 году в 1/16 финала турнира в колумбийской Боготе. Тогда Свитолина легко в двух сетах одолела американку, отдав ей всего три гейма – 6:2, 6:1.

Отметим, что соревнования во Франции будут проходить до 27 мая.

Если Элине удастся пройти первый круг, то в 1/8 финала наша теннисистка сыграет против победительницы пары Кэти Волынец, которая имеет корни из Украины, но играет за США и бельгийки Элизе Мертенс. Их встреча состоится 22 мая.

Главное о следующей сопернице Свитолиной: