Украина сыграет против Шотландии в плей-офф отбора на чемпионат мира

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф чемпионата мира по футболу. Своего соперника получила и сборная Украины

Кто соперник сборной Украины

Сборная Украины перед жеребьевкой оказалась среди несеянных команд. Поэтому среди соперников нашей команде могли выпасть Италия, Португалия, Швеция, Уэльс или Шотландия. Россия тоже была среди сеяных, но наши команды разводят при жеребьевке.

Во время жеребьевки Украина попала в корзину A, где нашим первым соперником стала Шотландия.

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Когда и где состоятся матчи

Матч состоится 24 марта. Полуфинальный матч плей-офф Украина проведет на выезде.

В случае победы Украина в финале сыграет против победителя пары Уэльс – Австрия. Эта игра состоится 29 марта.

Для каждого финала плей-офф будет проводиться отдельная жеребьевка, чтобы определить, какой победитель полуфинала проведет одноматчевое противостояние дома.

Результаты жеребьевки

Всего в жеребьевке плей-офф приняло участие 12 команд, которые и разыграют три путевки.

Путь A

Шотландия – Украина

Уэльс – Австрия

Путь B

Россия – Польша

Швеция – Чехия

Путь C