Мог потренировать клуб, за который играет: опытные украинские игроки получили тренерские лицензии

Ряд известных украинских футболистов получили тренерские лицензии. Однако диплом еще не предоставляет огромных привилегий потенциальным коучам.

Александр Рыбка, Денис Бойко, Денис Олейник, Артем Кравец и Сергей Люлька получили тренерские лицензии категории В. Один из футболистов имел возможность помочь собственному тренерскому штабу.

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Заглядывая в будущее

Несколько известных украинских футболистов решили пройти тренерские курсы и получили за это дипломы. В центре лицензирования Украинской ассоциации футбола такие известные исполнители, как Денис Бойко, Артем Кравец, Александр Рыбка и Денис Олейник сдали экзамены и получили тренерский диплом УЕФА категории В. Данная лицензия только может дать начало маститым футболистам в их новом деле, поскольку она позволяет тренировать команды Второй лиги или же стать ассистентом главного тренера в Первой лиге.

Таким образом, Артем Кравец, уже официально завершивший карьеру футболиста, может смело перейти к новому этапу футбольной жизни, поскольку помех у него больше нет. Александр Рыбка прошлый сезон отстоял за ФК Львов, однако "золотые львы" вылетели из УПЛ и попали в Первую лигу. Вратарь мог бы помочь тренерскому штабу львовского коллектива в качестве ассистента команды. Однако Львов не заявлен на следующий сезон Первой лиги, поэтому даже существование команды под вопросом. Сергей Люлька с 2022 года находится в статусе свободного агента.

Что касается Дениса Олейника и Дениса Бойко, то футболисты еще не завершили свою карьеру. Вингер Ворсклы готовится к новой кампании со своим коллективом, которую он начнет квалификацией в Лигу конференций, где "зелено-белые" встретятся с победителем матча ДАК (Словакия) – Дила Гори (Грузия). А вот эксголкипер Динамо находится в поисках новой команды, в частности, вратаря сватают в Полесье.

Ранее лидер сборной Украины Александр Зинченко также получил тренерскую лицензию категории В.

Футболисты с тренерскими лицензиями / инстаграмм игроков