"Инфантино – редкий пид***с", – экс-голкипер Шахтера не подбирал слов для руководителя ФИФА

Бывший вратарь Шахтера и Мариуполя Рустам Худжамов резко высказался в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино. Голкипер очень недоволен действиями главы мировой организации.

Рустам Худжамов, как говорится, сказал все прямо. Экс-голкипер высказал свое мнение по поводу двух ситуаций.

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Позиция голкипера

Задел Худжамов неразрешение ФИФА выступить Владимиру Зеленскому с посланием миру перед финалом ЧМ-2022. Голкиперу в голове не укладывается такое решение мировой организации. Но Рустам кратким описанием Инфантино объяснил такое решение ФИФА:

"Во-первых, Джанни Инфантино – редкий пид***ас по своей сути. Абсолютный. А ФИФА – абсолютно насквозь коррумпированная система, которая за бабки будете делать то, что тебе необходимо. Не дать выступить перед всем миром… Инфантино, если обратиться к его, ты же хотел, чтобы прекратили стрелять на месяц. Для чего ты? Ты ж видишь, что украинская армия дает пи**юлин свинособакам", – сказал Худжамов.

Также Худжамов задел и реформу клубного чемпионата мира, в котором теперь будут участвовать 32 команды. Также ФИФА создаст новый клубный творческий турнир - "Мировая серия ФИФА". Голкипер снова эмоционально выразился:

"Мне кажется, что люди просто ё**улись. Уже не знают, на чем зарабатывать. Извините меня, пожалуйста, но то, что касается ФИФА, тригереть меня не меньше, чем р**ня. Это просто тренд. Через ЧМ- 2022 была скорректирована подготовка к чемпионатам, которые стартовали прошлым летом. Уже была эпидемия травм.После ЧМ футболисты еще будут получать травмы.А потом еще будут чемпионаты мира, чемпионаты галактики.Не знаю, что они там еще придумают.Уже есть Лига конференций, лига пресс-конференций. Выдумывают все, чтобы только грести деньги", – считает Худжамов.