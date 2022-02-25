Руслан страдает больше всех, – жена Малиновского о вторжении России в Украину

Жена украинского футболиста Руслана Малиновского, который играет за Аталанту, рассказала о том, как сейчас себя чувствует ее муж. Она заверила, что игрок национальной команды очень обеспокоен последними событиями в Украине.

Руслана Малиновская прокомментировала вторжение России на территорию Украины. Жена Руслана в частности рассказала о переживаниях своего мужа.

Стоящее Малиновский оформил дубль в Лиге Европы и показал футболку в поддержку Украины: фото

"Он – настоящий мужчина. Джан Пьеро Гасперини спросил его, готов ли он играть против Олимпиакоса, и Руслан оказался готовым, сильным. Хотя внутри он страдает больше многих. Его семья живет под Киевом. Надеюсь, команда понимает, что он чувствует и помогает ему", – сказала Руслана.

Вчера они атаковали военно-морскую базу и все аэропорты, я сказала родителям, чтобы они не выходили из дома. Люди убегают, но куда они планируют деться? Есть же призыв не перемещаться,

– добавила жена Малиновского.

Родные жены футболиста сборной Украины живут в Одессе.

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский стал настоящим героем своей команды стыкового матча Лиги Европы за выход в 1/8 финала.

Украинский футболист отличился на 67-й и 69-й минуте матча против Олимпиакоса.

После одного из голов Руслан поднял футболку, а на майке было написано "Нет войне в Украине".