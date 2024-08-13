Ротань прекратил сотрудничество с УАФ после исторической Олимпиады-2024 в Париже

На летних Олимпийских играх-2024 впервые за время независимости Украина была представлена на футбольном турнире. К сожалению, национальная команда прекратила участие в соревнованиях на групповом этапе.

Руслан Ротань начал работать с молодежной сборной Украины 28 декабря 2018 года. При его каденции национальная команда смогла выйти в полуфинал Евро-2023 и завоевала путевку на исторические Олимпийские игры-2024 в Париже.

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Работа Руслана Ротаня

Сообщают о том, что у Руслана Ротаня и его тренерского штаба закончился контракт с УАФ.

Во время работы Руслана Ротаня молодежная сборная Украины сыграла 47 матчей во всех турнирах. Олимпийская национальная команда под руководством Руслана Петровича провела 11 матчей.

Также на один матч специалист был исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. После чего в УАФ объявили о подписании соглашения с Сергеем Ребровым на пост наставника национальной команды.

В главной сборной Украины уже дебютировало 15 футболистов, которые работали в молодежке с Ротанем. Девять из которых отправились с национальной командой на Евро-2024 в Германию.

В тренерский штаб Руслана Петровича входили: Сергей Кравченко, Василий Кардаш, Александр Мелащенко, Алексей Чистяков, Виталий Рева, Евгений Барышников и Евгений Гресь.