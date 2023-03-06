Я понимаю, что может быть критика – Ротань объяснил, почему вызвал Коноплянку в сборную
Источник:ДаТакое
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины аргументировал вызов в команду Евгения Коноплянки. Руслан Ротань уверен в своем выборе.
Временный наставник "сине-желтых" Руслан Ротань объявил состав игроков, которые отправятся на матч против сборной Англии в рамках отбора к Евро-2024. В списке место нашел и бывшей звезде Евгению Коноплянке.
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Благодаря опыту и мастерству
Вызов Евгения Коноплянки в ряды национальной сборной стал достаточно резонансным событием, поскольку вингер уже не выступал за сине-желтых с 2020 года. Да и со своей игрой за Краковию Евгений пока не удивляет, однако Руслан Роатнь решил взять на себя ответственность и дать Коноплянке шанс помочь "сине-желтым" в очень важном поединке против сборной "трех львов".
Могу сказать, что я как тренер верю в Евгения. Верю, что он еще не раз принесет пользу национальной сборной. Как у человека, так и у игрока. У него есть мастерство. На ряду с Андреем Ярмоленко это игроки, с которыми нужно добиваться результата. Их мастерство не подлежит сомнению. Они могут и словом помочь в раздевалке этой сборной. Это можно сказать была моей идеей. Понимаю, что может быть критика. Я хочу, чтобы игроки были расслаблены и верили в команду,
– рассказал Ротань.
Выступления Коноплянки за сборную Украины
- Коноплянка дебютировал за сборную Украины в 2010 году против сборной Литвы
- Евгений выступал за сборную "сине-желтых" на домашнем Евро-2012, где отдал голевую передачу на Андрея Шевченко. Также Коноплянка выступил еще на Евро-2016. Мог отметиться единственным голом украинцев на том Евро, если бы не вынес Боатенг, который вынес мяч с линии ворот. К тому же Евгений помог сборной Украины выйти на Евро-2020, сделав дубль в ворота сборной Сербии.
- Коноплянка – автор первого гола Украины в Лиге Наций. Коноплянка поразил ворота сборной Чехии, впоследствии "сине-желтые" вышли в дивизион А.
- Коноплянка забил за "сине-желтых" 21 гол и отдал 15 голевых передач.
- Последний свой матч за сборную Украины провел в рамках Лиги наций против сборной Швейцарии в 2020 году.