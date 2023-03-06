Я понимаю, что может быть критика – Ротань объяснил, почему вызвал Коноплянку в сборную

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины аргументировал вызов в команду Евгения Коноплянки. Руслан Ротань уверен в своем выборе.

Временный наставник "сине-желтых" Руслан Ротань объявил состав игроков, которые отправятся на матч против сборной Англии в рамках отбора к Евро-2024. В списке место нашел и бывшей звезде Евгению Коноплянке.

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Благодаря опыту и мастерству

Вызов Евгения Коноплянки в ряды национальной сборной стал достаточно резонансным событием, поскольку вингер уже не выступал за сине-желтых с 2020 года. Да и со своей игрой за Краковию Евгений пока не удивляет, однако Руслан Роатнь решил взять на себя ответственность и дать Коноплянке шанс помочь "сине-желтым" в очень важном поединке против сборной "трех львов".

Могу сказать, что я как тренер верю в Евгения. Верю, что он еще не раз принесет пользу национальной сборной. Как у человека, так и у игрока. У него есть мастерство. На ряду с Андреем Ярмоленко это игроки, с которыми нужно добиваться результата. Их мастерство не подлежит сомнению. Они могут и словом помочь в раздевалке этой сборной. Это можно сказать была моей идеей. Понимаю, что может быть критика. Я хочу, чтобы игроки были расслаблены и верили в команду,

– рассказал Ротань.

Выступления Коноплянки за сборную Украины