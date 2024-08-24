Руслан Ротань прокомментировал невероятный камбэк Александрии в матче с Шахтером

Новый сезон Украинской Премьер-Лиги только начался, но уже подарил много эмоций и захватывающих матчей. Игру между Александрией и Шахтером уже можно назвать лучшей в текущей кампании.

Главный тренер Александрии Руслан Ротань прокомментировал победный матч против "горняков". "Горожане" в зрелищной игре, проигрывая походу встречи 0:2, сделали камбэк и вырвали победу со счетом 4:3.

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Послематчевые комментарии Руслана Ротаня

Наставник Александрии поделился эмоциями от невероятного камбэка свои подопечных. Ротань отметил, что не много команд в Украине, которые могут перевернуть игру и отыграться с 0:2, тем более против настоящего чемпиона страны.

Приятно побеждать чемпиона Украины. Много эмоций. Где-то старт матча мы потеряли, но два пропущенных гола нас взбодрили. А когда сами забили первый, то поверили, что можем больше. Мне понравилась моя команда во втором тайме, где мы не сели в оборону, а продолжали агрессивно действовать. В обороне мне много понравилось, а в атаке нужно много улучшать,

– сказал Ротань.

Также Руслан Петрович поддержал своих игроков и сказал, что они показали свой характер. Относительно хет-трика Филиппова, наставник Александрии, отметил то, что он сыграл как настоящий нападающий и воспользовался ошибками соперника.

После матча Ротань поздравил всех с Днем Независимости и поблагодарил военных, которые защищают Украину.

В следующий матч Александрия будет принимать гостей из Ковалевки – 31 августа, в 15:30. Зато Шахтер, сыграет на выезде с Кривбассом – 1 сентября, в 18:00. Затем команды уйдут на перерыв, который состоится во время матчей национальных сборных.