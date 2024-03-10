"Трудно поставить диагноз": экс-чемпион мира отреагировал на визит предателя Карякина в Авдеевку

Бывший украинский шахматист Сергей Карякин предал свою Родину и поддерживает агрессию России. Недавно "нетральный" спортсмен посетил уничтоженную Авдеевку, где играл в шахматы с оккупантами.

Бывший чемпион мира по шахматам Руслан Пономарев в юношеские годы дружил с Сергеем Карякиным. Однако после 2014 года уроженец Донетчины прекратил общение с предателем.

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Пономарев: Карякина используют для внутренней российской пропаганды

По мнению украинского гроссмейстера, Карякин попал под влияние российской пропаганды. Вся его деятельность направлена на поддержку военных преступников и их сторонников.

"Могу высказать версию, что это какая-то болезнь. Наверное, российская пропаганда очень сильно подействовала на Сергея. Когда в Москве проживешь несколько лет, возможно, под ее навязчивым действием в мозгу что-то меняется.

Я не врач, поэтому мне трудно поставить конкретный диагноз... Возможно, для этого нужно делать какие-то анализы?! Имеем вообще уникальный случай, потому что понять мотивацию Карякина достаточно сложно. В первую очередь, Сергея используют для внутренней российской пропаганды. То есть его заявления и действия направлены в первую очередь для Z-аудитории", – рассказал Пономарев.

Карякин боится ездить на серьезные турниры

ФИДЕ отринила Карякина от участия в международных турнирах. С негодяем никто не хочет садиться за одну шахматную доску, кроме российских террористов.

"В последнее время он не участвует ни в каких соревнованиях. Думаю, ему было бы трудно поехать куда-то. Наверное, из-за длительного перерыва в выступлениях уровень уже не тот. Также, возможно, из-за всех своих позорных заявлений на тему войны с Украиной Сергею Карякину тяжело психологически садиться за доску против соперников мирового класса.

Напомню, РФ продолжает контролировать Всемирную шахматную федерацию (ФИДЕ). Ведь гражданин этой страны Аркадий Дворкович является ее президентом. И при этом Карякин боится ехать на серьезные турниры", – сообщил Пономарев.

Что известно о Карякине