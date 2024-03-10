"Трудно поставить диагноз": экс-чемпион мира отреагировал на визит предателя Карякина в Авдеевку
Источник:SPORT EXPRESS
Бывший украинский шахматист Сергей Карякин предал свою Родину и поддерживает агрессию России. Недавно "нетральный" спортсмен посетил уничтоженную Авдеевку, где играл в шахматы с оккупантами.
Бывший чемпион мира по шахматам Руслан Пономарев в юношеские годы дружил с Сергеем Карякиным. Однако после 2014 года уроженец Донетчины прекратил общение с предателем.
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Пономарев: Карякина используют для внутренней российской пропаганды
По мнению украинского гроссмейстера, Карякин попал под влияние российской пропаганды. Вся его деятельность направлена на поддержку военных преступников и их сторонников.
"Могу высказать версию, что это какая-то болезнь. Наверное, российская пропаганда очень сильно подействовала на Сергея. Когда в Москве проживешь несколько лет, возможно, под ее навязчивым действием в мозгу что-то меняется.
Я не врач, поэтому мне трудно поставить конкретный диагноз... Возможно, для этого нужно делать какие-то анализы?! Имеем вообще уникальный случай, потому что понять мотивацию Карякина достаточно сложно. В первую очередь, Сергея используют для внутренней российской пропаганды. То есть его заявления и действия направлены в первую очередь для Z-аудитории", – рассказал Пономарев.
Карякин боится ездить на серьезные турниры
ФИДЕ отринила Карякина от участия в международных турнирах. С негодяем никто не хочет садиться за одну шахматную доску, кроме российских террористов.
"В последнее время он не участвует ни в каких соревнованиях. Думаю, ему было бы трудно поехать куда-то. Наверное, из-за длительного перерыва в выступлениях уровень уже не тот. Также, возможно, из-за всех своих позорных заявлений на тему войны с Украиной Сергею Карякину тяжело психологически садиться за доску против соперников мирового класса.
Напомню, РФ продолжает контролировать Всемирную шахматную федерацию (ФИДЕ). Ведь гражданин этой страны Аркадий Дворкович является ее президентом. И при этом Карякин боится ехать на серьезные турниры", – сообщил Пономарев.
Что известно о Карякине
- Напомним, что Сергей Карякин родился в украинском Симферополе. Свое детство он провел в Донецкой области, где учился в Краматорской шахматной школе.
- Попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый молодой международный гроссмейстер. Он получил это спортивное звание в возрасте 12 лет и 211 дней.
- В составе сборной Украины стал победителем шахматной Олимпиады 2004 года.
- В 2009 году получил российское гражданство.
- Из-за поддержки военной агрессии России ФИДЕ запретила ему участвовать в турнирах. Карякин публично призывал к войне против Украины.