Молодой талант Динамо может стать одноклубником Роналду

Футбольный журналист Андрей Сеньков сообщил, что туринский Ювентус заинтересован в приобретении голкипера Динамо Руслана Нещерета.

Трансфер под вопросом

По информации источника, этот интерес пока проявляется на уровне разговоров агентов.

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Также сообщается, что в данном возможном трансфере много подводных камней. Юве готов заплатить за игрока не более 3 миллионов евро, что вряд ли устроит руководство Динамо.

Также многое будет зависеть от возможного ухода Георгия Бущана, интерес к которому после Евро-2020 приписывали ряду клубов.

Сейчас Нещерет восстанавливается от травмы плеча, но в Италии не учитывают этот фактор. Сейчас интерес к нему находится только на стадии разговоров, но если переговоры перейдут в активную фазу, то Юве готов инвестировать во вратаря несмотря на повреждения.

Что известно о Нещерете

19-летний Нещерет является воспитанником Динамо. В прошлом сезоне он провел за клуб четыре матча и пропустил шесть мячей. Его контракт с клубом действует до 31 января 2025 года.