Руслан Малиновский стал лицом футбольного симулятора PES 2021: фото

28-летний полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский стал лицом известного футбольного симулятора PES 2021. Малиновский появился на обложке издания для PS4.

Бергамасский клуб подписал партнерское соглашение с компанией KONAMI, которая является производителем игры, и именно украинец был выбран для популяризации симулятора.

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Мощный сезон Малиновского