Тренер Марселя раскрыл срок возврата на поле травмированного Малиновского
Источник:твиттер ODM By Treize013
Руслан Малиновский пропустил последний матч Марселя против Осера. Украинец наблюдал за игрой с трибун "Велодром".
"Провансальцы" были близки к потере очков перед родными болельщиками. Осер сохранял победный счет 0:1 до 75 минут. После чего Марсель дважды забил через две минуты и впервые во встрече повел в счете 2:1.
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К счастью, все не так серьезно
После поединка стала известна причина отсутствия Руслана Малиновского. Оказалось, что украинец получил травму, поэтому наблюдал домашнюю игру своей команды с трибун.
Главный тренер Марселя Игорь Тудор прокомментировал повреждение украинского полузащитника. Наставник назвал срок восстановления Малиновского.
По его словам, у Руслана несерьезная травма. Ожидается, что через 2 – 3 дня украинец снова будет в строю.
Следующий матч Марсель проведет 6 мая на выезде против Ланса. Пока "провансальцам" удалось сократить свое отставание от лидера Лиги 1 ПСЖ до 5 баллов. До конца текущего сезона всего 5 встреч.
- До травмы Малиновский провел за французский коллектив 18 поединков, в которых забил 2 гола.
- Напомним, что Руслан выступает в Марселе на правах аренды, но СМИ сообщали, что французы уже выкупили контракт украинца у Аталанты.
- Если это все слухи, то аренда Малиновского с Марселем истекает в конце сезона-2022/2023.