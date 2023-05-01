На 33-й минуте Бирама Туре отрыл счет во встрече. Победный для Осера счет продержался до середины второго тайма. Далее Марсель в течение двух минут расстроил голкипера соперника двумя голами и уже провансальцы повели на табло 2:1.

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Победа без украинца

Голы в составе хозяев забивали Дженгиз Ундер и Алексис Санчес.

Подопечные Игоря Тудора на характере избежали домашнего поражения от далеко не середняка Лиги 1.

Интересно, что в заявку Марселя не нашлось места украинцу Руслану Малиновскому. Но и без него команда выиграла.

Впоследствии стало известно, почему Руслан не сыграл против Осера. Оказывается, что Малиновский пополнил лазарет "провансальцев". У украинского полузащитника травма, он повредил голеностоп. Поэтому тренерский штамм Марселя во главе с Тудором решил поберечь Малиновского, дать ему отдых, чтобы не обострить травму.

Руслан в сезоне-2022/2023 провел за Марсель, где выступает в аренде, хотя СМИ сообщали, что "провансальцы" уже выкупили контракт украинца у Аталанты, уже 18 матчей, у которых отличился 2 голами.

Марсель продолжает идти на второй позиции в Лиге 1, имея в своем активе 70 очков. Отставание от лидера турнирной таблицы ПСЖ составляет 5 баллов после 33 туров.

Осер с 33 пунктами идет 14-м.

Следующий поединок команда Тудора проведет 6 мая на выезде против Ланса.

Видеообзор матча Марсель – Осер