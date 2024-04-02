Итальянские СМИ сообщили о сроке, который понадобится на восстановление украинскому хавбеку Руслану Малиновскому, который защищает цвета Дженоа. 30-летний игрок выбыл на месяц.

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Малиновский пропустит месяц из-за травмы

Мышечное повреждение 30-летнего полузащитника сборной Украины, полученное в матче чемпионата Италии против Фрозиноне (1:1), оказалось достаточно серьезным. Впрочем, ожидается, что Руслан сможет помочь Дженоа в заключительных турах текущего сезона Серии А.

Важно. Хорошая новость заключается в том, что к началу чемпионата Европы 2024 Руслан должен быть не только здоровым, но и успеть набрать оптимальные кондиции, чтобы помочь сборной Украины.

Отметим текущем сезоне в активе Руслана Малиновского 3 гола и 2 ассиста в 28 матчах за Дженоа во всех турнирах. Авторитетный портал Трансфермаркт оценивает ориентировочную трансферную стоимость украинца в 10 миллионов Евро.

Напомним, что на чемпионате Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года, сборная Украины сыграет в одной группе с национальными командами Бельгии, Словакии и Румынии. В плей-офф выйдут первые два места, а также четыре лучших третьих места среди шести квартетов.