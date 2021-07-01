Малиновский назвал секрет успеха Украины в матче с Англией на Евро-2020
Источник:УАФ
Футболист сборной Украины Руслан Малиновский высказался относительно матча против Англии на Евро-2020. Украина и Англия сыграют в 1/4 финала уже 3 июля.
Малиновский: Готовимся к игре очень серьезно
Малиновский не согласен, что Украина выполнила задачу на Евро-2020, дойдя до 1/4 финала. По его словам, сборная серьезно готовится к матчу с Англией.
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"Я не согласен с утверждением, что у нас уже нет задач. На последнем теоретическом занятии главный тренер отметил, что не нужно летать в облаках и говорить, что мы уже достигли чего-то. Мы уже видели на этом турнире, все возможно в футболе. Готовимся к игре очень серьезно, сконцентрировано", – сказал Руслан.
Малиновский также рассказал, что может стать залогом успеха в противостоянии с более звездными англичанами.
Англия – очень хорошая команда, которая играет в быстрый футбол. Но мы уже играли против Франции, Германии, Испании, у нас есть опыт таких матчей. Нам не нужно бояться, а надо выполнять план на игру. Если мы будем максимально придерживаться плана и продемонстрируем полную самоотдачу, думаю, сможем достичь результата,
– отметил футболист.
Руслан согласился, что Украине будет легче играть, ведь Англия – фаворит поединка и на нее будет оказываться давление.
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Украина – Англия: главное
- Команды в восьмой раз в истории встретятся на футбольном поле. Предыдущие два матча завершились вничью. В активе Украины только одна победа против 4 у Англии.
- Англия победила Украину на групповом этапе Евро-2012 благодаря одному голу Уэйна Руни. В том матче арбитр Виктор Кашшаи не засчитал гол Марко Девича.
- Матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия состоится в Риме на стадионе "Олимпико". Игра начнется в 22:00.
- Англия выиграла три матча на чемпионате Европы, расписав ничью только с Шотландией. Англичане не пропустили ни одного гола.
- Что касается Украины, то наша команда имеет две победы и столько же поражений.