Малиновский назвал секрет успеха Украины в матче с Англией на Евро-2020

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский высказался относительно матча против Англии на Евро-2020. Украина и Англия сыграют в 1/4 финала уже 3 июля.

Малиновский: Готовимся к игре очень серьезно

Малиновский не согласен, что Украина выполнила задачу на Евро-2020, дойдя до 1/4 финала. По его словам, сборная серьезно готовится к матчу с Англией.

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"Я не согласен с утверждением, что у нас уже нет задач. На последнем теоретическом занятии главный тренер отметил, что не нужно летать в облаках и говорить, что мы уже достигли чего-то. Мы уже видели на этом турнире, все возможно в футболе. Готовимся к игре очень серьезно, сконцентрировано", – сказал Руслан.

Малиновский также рассказал, что может стать залогом успеха в противостоянии с более звездными англичанами.

Англия – очень хорошая команда, которая играет в быстрый футбол. Но мы уже играли против Франции, Германии, Испании, у нас есть опыт таких матчей. Нам не нужно бояться, а надо выполнять план на игру. Если мы будем максимально придерживаться плана и продемонстрируем полную самоотдачу, думаю, сможем достичь результата,

– отметил футболист.

Руслан согласился, что Украине будет легче играть, ведь Англия – фаворит поединка и на нее будет оказываться давление.

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