Стать волком: Жозе Моуриньо хочет переманить в Рому лидера сборной Украины

30 октября 2022 , 18:17
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Источник:

Roma Giallorossa

Португальский специалист заинтересован в трансфере Руслана Малиновского. Полузащитник в последнее время не получает достаточно игрового времени в Аталанте.

Украинский хавбек Руслан Малиновский начал все меньше времени проводить по Аталанту. В этом сезоне полузащитник почти не выходит в основу.

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В СМИ все чаще появляется информация о возможном уходе Малиновского уже этой зимой. Основным претендентом на Руслана Марсель, однако не исключено, что украинец может остаться в Серии А.

Как сообщают итальянские ресурсы, футболистом активно интересуется Рома. "Волки" уже делали предложение Аталанте по продаже Руслана, однако получили отказ. Гасперин видит в хавбеке надежного игрока для ротации.

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Впрочем, римляне не остыли к Малиновскому. Ожидается, что если трансфер провалится зимой, Рома вернется к нему уже летом 2023 года.

Именно тогда у полузащитника подходит к концу контракт с Аталантой. Отмечается, что наставник "волков" Жозе Моуриньо одобрил переход украинца, как и сам хавбек не прочь переехать в столицу Италии.

История Малиновского в Аталанте:

  • Напомним, что Руслан перебрался в Аталанту в 2019 году из бельгийского Генка.
  • За это время он провел 139 матчей, забив 30 голов и отдав 24 результативных передачи.
  • В сезоне 2020–2021 Малиновский даже стал лучшим ассистентом Серии А.
  • Вместе с бергамасками украинец дважды становился бронзовым призером чемпионата Италии.
  • В этом сезоне Малиновский отыграл 11 матчей, однако со старта – всего четыре.
  • На его счету по одному голу и ассисту.
Автор: Анатолій Дерека