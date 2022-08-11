Руслан Малиновский близок к переходу в АПЛ - кто интересуется украинцем

Полузащитник сборной Украины размышляет над сменой клубной прописки. Футболист Аталанты вызвал интерес со стороны новичка чемпионата Англии Ноттингем Форест

2022-й постепенно становится годом серьезных трансферов украинских игроков. Зимой Эвертон подписал Виталия Николенко, а Даниил Игнатенко пополнил состав Бордо.

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А уже летом сменил клуб Александр Зинченко, теперь представляющий Арсенал. Перешел в АПЛ и Егор Ярмолюк, ныне являющийся игроком Брентфорда. Следом за партнерами по сборной прописке может сменить и Руслан Малиновский.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что украинский хавбек рассматривает возможность перехода в АПЧ. Одним из заинтересованных в игроке Аталанти является новичок лиги Ноттингем Форест.

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В ближайшее время Руслан обсудит с бергамасками свои дальнейшие планы. Напомним, что Ноттингем Форест дважды выиграла КЕЧ в 1979 и 1980 годах.

Успехи Малиновского в Серии А

Руслан перешел в Аталанту в 2019 году из Генка. Сумма трансфера составила 13,7 млн. евро. За три сезона украинец провел 128 матчей и забил 32 гола, отдав 25 ассистам.

Трофеев Малиновский не добывал, но дважды выигрывал бронзу Серии А. А в сезоне 2020/2021 хавбек стал лучшим ассистентом чемпионата Италии, отдав 12 результативных передач.

В сезоне 2022/2023 Аталанта впервые за долгое время не выступит в еврокубках. Команда Джанпьеро Гасперини провалила прошлый сезон, заняв 8-е место в Серии А.