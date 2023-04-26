Вроде бы украинский наставник подал в отставку. Все из-за неудачного старта в чемпионате Казахстана. За 7 туров Аксу набрал всего 4 очка и идет на предпоследней 13-й позиции среди 14 клубов.

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Отставка украинского тренера

Худшая ситуация только у Мактаарала – 3 балла. В Кубке Казахстана подопечные Костышина вылетели от Тобола на стадии 1/8 финала, проиграв 2:0.

В начале апреля 2023 года Руслан Костышин заявил, что его команда не влезет из кризиса, он напишет заявление на увольнение. Ведь в таком случае команде нужен новый тренер, вернувший ее на победный путь.

Так и вышло. Хотя сам клуб официально не сообщил о прощании с украинским тренером.

В крайнем матче Аксу проиграл на выезде Атырау со счетом 2:1. Вероятно, что этот поединок стал последним для Костышина во главе казахстанской команды.

Напомним, что Руслан Костышин возглавил Аксу 17 января 2022 года. Украинец еще тогда подписал контракт на срок до конца 2023 года. Во главе команды провел уже 40 матчей – 12 побед при 22-х поражениях. Еще 6 встреч закончились мировой. Не привел команду в трофей.

Ранее Костышин возглавлял кузнечный Колос и был даже вице-президентом клуба.