"Бессарабия – Румыния" и "Косово – Сербия": ультрас скандально сорвали матч отбора в Евро

Поединок квалификации к Евро-2024 между Румынией и Косово "украсили" скандалом. Все из-за геополитических лозунгов, звучавших из уст фанатов.

Румынские болельщики сорвали поединок отбора в континентальный турнир. Тамошний ультрас решили оскорбить фанатов и народ команды-соперницы.

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Ни стыда, ни совести

Румыния и Косово провели встречу в рамках 6-го тура квалификации к Евро-2024, однако самые преданные болельщики "Карпатских ребят" решили внести лепту скандала в игру фаворита против одного из аутсайдеров группы. Уже на 18-й минуте встречи при счете 0:0 фанаты сборной Румынии начали кричать в адрес гостевых футболистов: "Косово – это Сербия". В итоге "золотая" сборная в полном составе покинула газон и направилась в раздевалку.

Также стоит отметить, что румынские болельщики начали давить на команду-соперницу еще перед стартовым свистком. Дело в том, что во время исполнения гимна Косово ультрас "Карпатских ребят" начали громко выкрикивать: "Сербия, Сербия", из-за чего организаторы были вынуждены увеличить громкость, чтобы заглушить звук с трибун. Футболисты "золотой" сборной уходили с поля, иронически аплодируя обидчикам.

Ситуация не стояла на месте. Президент румынской Федерации футбола решил взять все в свои руки и отправился в раздевалку команды из Косово. Руководитель принес извинения всему коллективу за поведение бухарестских болельщиков и принялся уговаривать гостевую сборную вернуться на газон. Уже через 50 минут президенту РФФ удалось добиться своего и найти компромисс с косоварами.

Самое интересное произошло во время "перемирия". Ультрас румынского коллектива не остановился на достигнутом. Дело в том, что самые преданные фанаты "Карпатских ребят", которые перестали выкрикивать оскорбления в сторону соперника, впоследствии решили развесить провокационные баннеры, а именно Бессарабия - Румыния и Косово - Сербия. В случае с "Бессарабией" речь шла о Молдове.

Румынские баннеры / GSP

Румыния является "рецидивистом" в вопросе поведения своих болельщиков, поэтому УЕФА вряд ли оставит инцидент без внимания. Может дойти до того, что "Карпатским ребятам" присудят техническое поражение.

Следует отметить, что сборная Румынии все же победила в скандальном поединке со счетом 2:0, дважды отличившись от занавеса встречи (арбитр в матче продемонстрировал 11 желтых карточек, а также 1 красную). "Карпатские ребята" претендуют на прямую путевку на Евро-2024, занимая 2-е место в группе (12 очков). У Косово же остались только математические шансы на выход на турнир (4 очка).