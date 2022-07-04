Румынский футболист совершил самоубийство, выпрыгнув из окна
Источник:ProSport.ro.
Экс-игрок румынских клубов Роланд Станеску покончил с собой. 32-футболист выпрыгнул из окна на четвертом этаже.
До этого футболист резал себе вены
Футболист закончил свою карьеру в 2019 году. Роланд имел проблемы со здоровьем.
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2 июля около 15:38 в полицию поступило сообщение о прыжке из окна. Правоохранители вместе с двумя медицинскими бригадами отправились на место происшествия. Врачи проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, констатировали смерть,
– говорится в сообщении.
Отмечают, что одной из причин самоубийства футболиста называют проблемы со здоровьем, с которыми столкнулся Роланд после окончания карьеры.
Для Станеска это была вторая попытка самоубийства. Десять лет назад он перерезал себе вены, узнав о ссоре своих родителей.
Тогда врачи успели спасти его жизнь.
На протяжении профессиональной карьеры Станеску выступал за Арджеш, Петролул, Дачью Унирю и другие румынские команды.