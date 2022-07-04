Румунський футболіст вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна

Ексгравець румунських клубів Роланд Станеску наклав на себе руки. 32-футболіст вистрибнув з вікна на четвертому поверсі.

До цього футболіст різав собі вени

Футболіст закінчив свою кар'єру у 2019 році. Роланд мав проблеми зі здоров'ям.

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2 липня близько 15:38 до поліції надійшло повідомлення про стрибок з вікна. Правоохоронці разом з двома медичними бригадами вирушили на місце події. Лікарі проводили реанімаційні заходи, але, на жаль, констатували смерть,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що однією з причин самогубства футболіста називають проблеми зі здоров'ям, з якими Роланд зіткнувся після закінчення кар'єри.

Для Станеску це була друга спроба самогубства. Десять років тому він перерізав собі вени, дізнавшись про сварку своїх батьків.

Тоді лікарі встигли врятувати його життя.

Упродовж професійної кар'єри Станеску виступав за Арджеш, Петролул, Дачію Унірю та інші румунські команди.