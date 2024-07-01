Интересное противостояние за четвертьфинал: где смотреть матч Румыния – Нидерланды

Во вторник, 2 июля, состоится последний день матчей 1/8 финала на Евро-2024. В одном из поединков сборная Румынии будет противостоять Нидерландам.

Игра состоится в столице Германии на "Альянц Арене". В борьбе за путевку в четвертьфинал Евро-2024 встретятся Румыния и Нидерланды, пишет 24 канал.

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Кто будет транслировать матч Румыния – Нидерланды

Сборная Нидерландов является фаворитом этого противостояния. В групповом этапе команда победила Польшу (1:2), сыграла в ничью с Францией (0:0) и проиграла Австрии (2:3). В плейофф Евро-2024 "оранжевые" вышли с третьего места Группы "D".

Румыны стали одной из главных неожиданностей групповой стадии. Подопечные Йорданеску смогли выиграть группу "Е", сенсационно победив сборную Украины со счетом 3:0, что и стало решающим фактором.

Румыния и Нидерланды встретятся на футбольном поле не впервые. Команды противостояли друг другу уже 9 раз.

Матч Румыния – Нидерланды можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Также официальным транслятором Евро-2024 является Общественное. Однако матч Румыния – Нидерланды не будут транслировать на местных каналах.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также будет опубликован результат матча с самыми опасными моментами и голами встречи.

Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Отметим, что 2 июля состоится также матч Португалия – Словения в 22:00 по киевскому времени.