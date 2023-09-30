Угроза бомбардировки: в Румынии на футбольном матче раздалась тревога из-за россиян – видео

Россия в последние месяцы систематически бомбит Одесскую область в попытке уничтожить морскую инфраструктуру и украинское зерно. Из-за таких атак уже неоднократно нарушалось воздушное пространство Румынии и даже были "прилеты".

Во время последней российской атаки на дунайские порты Украины в ночь на 30 сентября ситуация повторилась. Об угрозе с воздуха для страны, которая является членом НАТО, получили уведомления жители уездов Галац и Тулча, которые находятся на границе с Украиной.

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Война ощущается и на территории Румынии

Момент оглашения тревоги попал на камеры футбольных операторов сразу после матча Оцелула против бухарестского Динамо (1:0). Во время флешинтервью главного тренера хозяев Доринела Мунтяна раздался сигнал об угрозе жителям приграничных городов.

Им рекомендовали пройти к укрытию из-за вероятности падения объектов с воздушного пространства. Звук сирены раздался на телефонах тех, кто находился рядом с местом событий.

Сюрреалистический момент после матча Оцелул – Динамо. Предупреждение о российской бомбардировке на всех телефонах во время послематчевого интервью Доринела Мунтяну. Сообщение такое: "С неба могут падать обломки. Найдите безопасное место",

– написал румынский журналист Эммануэль Росу.

Смотрите видео с объявлением тревоги в Румынии после матча Оцелул – Динамо

Позже очевидцы, живущие у границы с Украиной, заявили, что видели падение обломков. Силы чрезвычайников и пограничной полиции были сразу перенаправлены в районы близ города Галац, на данный момент объектов, упавших с воздушного пространства на территории Румынии, не обнаружено. Поиски обломков продолжаются.

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