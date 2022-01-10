Руководство Дженоа сомневается относительно отставки Шевченко: в контракте безумная компенсация

Андрей Шевченко оказался на грани увольнения из Дженоа. Однако руководство клуба может и не пойти на такой шаг из-за финансовых условий.

Шевченко стал тренером Дженоа 7 ноября 2021 года, подписав с клубом контракт до 30 июня 2024 года. 9 января 2022 года команда под его руководством провела 10 матчей, одержав победу только в одном из них – против Салернитаны в Кубке Италии. Зато в чемпионате потерпела шесть поражений, в том числе от одной из главных конкурентов за выживание – Специи, где выступает украинец Виктор Коваленко.

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Сам Шевченко на этом матче не присутствовал – у него положительный тест на коронавирус.

Уже после игры в Италии заговорили о возможной отставке Шевченко. Ведь команда идет на предпоследнем месте в турнирной таблице.

На то, что он продолжит работу с командой после этой даты – коэффициент 2,2.

Однако у руководства Дженоа есть то, что удерживает их от такого шага – сумма отступных, прописанная в контракте. Если Шевченко и его тренерский штаб таки решат уволить, клубу придется выплатить им 10 миллионов евро компенсации. К примеру, весь тренерский штаб Дженоа получает 7 миллионов евро в год. Сам главный тренер генуэзского клуба зарабатывает 1,8 миллионов евро в год.