Берите пример с Ольги Харлан: украинским шахматистам рассказали, как вести себя с россиянами

Федерация шахмат Украины опубликовала рекомендации накануне Кубка мира в Баку. Наших спортсменов предостерегли от поздравлений с представителями стран-агрессорок.

Недавно на чемпионате мира по фехтованию произошел скандал, в который была вовлечена Ольга Харлан. Украинка уверенно победила "нейтральную" спортсменку из России Анну Смирнову.

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После поединка Ольга отказалась пожимать руку представительницы страны-террористки, из-за чего получила дисквалификацию. Позже она была приостановлена, а МОК даже выдал Харлану олимпийскую лицензию.

Этот случай заставил другие федерации еще раз акцентировать внимание на вопросе рукопожатий с соперниками из России и Беларуси. Да, свои рекомендации озвучила Федерация шахмат Украины. В чем они состоят:

Удержаться от рукопожатий с представителями России и Беларуси, независимо от того, под каким флагом они выступают Избегать совместных фото- и видеосъемок с представителями России и Беларуси. Избегать разговоров с представителями страны агрессора способом не предусмотрен Правилами шахмат. Воздерживаться от действий, которые могут навредить имиджу Украины.

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Также во время выступлений на медийных мероприятиях шахматистам советуют напоминать мировому сообществу о войне в Украине, о геноциде украинцев, недопустимости допущения россиян и белорусов к официальным турнирам в любом статусе и несогласии с тем, что Международную федерацию шахмат возглавляет слуга Кремля Арка.

Эти рекомендации актуальны уже для ближайшего Кубка мира по шахматам, который стартует 30 июля в Баку. Среди более 200 спортсменов на него допущены 12 "нейтральных" из России и Беларуси. Украину же представят 13 шахматистов: