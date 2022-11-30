Рука помощи: Динамо взяло на себя опеку над тяжело раненым болельщиком

Киевское Динамо помогает реабилитироваться защитнику Украины и болельщику клуба Леониду Лосеву. Парню пришлось ампутировать ногу после тяжелого ранения.

Леонид Лосев перед началом полномасштабной войны учился на менеджера и работал. В свободное время юноша посещал матчи "бело-синих".

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Помощь Динамо

23-летний Леонид вел службу в донецком направлении, где получил ранения в результате вражеских минометных обстрелов. Молодому парню пришлось ампутировать правую ногу, после чего требовалась сложная и длительная реабилитация. Состояние Леонида только ухудшалось. Столичный клуб отправил за бойцом реанимобиль, который довез парня в одну из киевских больниц. Динамо сообщает, что клуб поможет парню с организацией поездки в Германию для проведения протезирования.

Бойца посетили Владислав Кабаев, Денис Попов и капитан команды Сергей Сидорчук. Игроки пообщались с парнем и поблагодарили его и собратьев за героизм. Также игроки Динамо подарили своему болельщику футболку клуба, подписанную всеми игроками команды, и теплую зимнюю форму.

игроки пообещали Леониду, что тот сделает первое прикосновение к мячу в любом матче Динамо по его усмотрению.