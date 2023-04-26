Получив "респект" от фанатов: игрок юношеского Арсенала повторил импровизированное совещание Зинченко

Игроки молодежного состава "канониров" равняются звездам основной команды. Юноши даже используют "фишки" футболистов первого коллектива.

Александр Зинченко в матче с Саутгемптоном (3:3) эмоционально ободрил своих партнеров по команде, что позволило команде вырвать хотя бы очко в матче Игрок молодежного состава Арсенала решил "обезьянять" украинца.

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Лидерство течет в жилах

Александр Зинченко и его лидерские качества стали настоящим примером для молодого поколения "канониров". Арсенал U-18 в матче на Эмирейтс, на котором присутствовало 35 тысяч зрителей, встретился с Вест Хэмом. "Пушкари" смогли первыми открыть встречу в лондонском дерби, однако к концу первого тайма "канониры" пропустили три гола.

Защитник команды Руэлл Уолтерс решил применить прием Александра Зинченко, собрав команду вокруг себя и выдав мотивационную спич. Такое действие со стороны юного футболиста выглядело эффектно, однако импровизированное совещание результата не дало. После перерыва Арсенал пропустил еще дважды, что привело к разгрому – 1:5. Но вот поступок Волтерса вызвал волну восторга у фанатов "канониров". Более того, болельщики призвали Микеля Артету обратить внимание на юного лидера, а некоторые все же сравнивали Руэлла с Зинченко, сообщая: "У нас есть еще один".

Импровизированное совещание юношей Арсенала / The Emirates FA Cup