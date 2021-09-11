Заря спаслась от поражения Руху, но не смогла победить: видео

Бронзовый призер прошлого чемпионата Украины Заря в пятый раз потеряла очки. В субботу, 11 сентября, Заря на выезде спаслась от поражения Руху в рамках 7 тура УПЛ.

Рух – Заря 1:1

Голы: Борячук, 37 – Аллахьяр, 74

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Мощный старт от Зари

Луганская команда мощно начала матч и имела несколько перспективных моментов. В частности, Кабаев нанес два удара с одинаковых позиций.

Сперва Руху помог рикошет, после чего мяч пролетел мимо верхнего угла ворот. Второй удар Кабаева был еще опаснее: мяч просвистел мимо "девятки".

Сразу после момента Кабаева Рух ошибся во время выхода из обороны. Луганчане перехватили мяч и Кочергин почти вышел на рандеву с голкипером. Владислав неудачно пробил из пределов штрафной из-за давления защитника.

Рух смог создать свой первый момент в игре в середине первого тайма. Валерий Федорчук решился на удар с дальнего расстояния, однако не создал проблем Дмитрию Мацапури.

Свой первый удар в створ ворот соперника Заря нанесла на 34 минуте. Снова Кабаев нашел момент для удара издали, но Юрий Панькив внешне легко отбил мяч.

Результативная ошибка Вернидуба

За 5 минут лидер обороны Зари Виталий Вернидуб дважды грубо ошибся. Опытный защитник дважды неудачно сыграл на перехвате. В первом случае Виталий остановил соперника ценой желтой карточки.

А на 37 минуте Вернидуб после идентичной ошибки пытался остановить Андрея Борячука, потянув нападающего за футболку. Форвард Руха решил не падать, что означало бы удаление для Вернидуба, а довел атаку до логического конца.

Андрей нанес прицельный и красивый удар и огорчил Мацапуру – 1:0!

Видео гола Борячука

Сразу после перерыва Заря имела прекрасную возможность, чтобы восстановить паритет. Никто из защитников Руха решил не встречать Аллахьяра, который нанес удар из пределов штрафной в нижний угол. Львовян от пропущенного гола спас Панькив.

Камбэк Зари

Заря продолжила доминировать на футбольном поле, однако у команды Виктора Скрипника были заметные проблемы на завершающей стадии. На 74 минуте оборона Руха таки не выдержала.

Аллахьяр после передачи Вернидуба растолкал защитников и вышел один на один с Панькивым. Иранский нападающий не оставил шансов голкиперу, покатив мяч мимо него.

Видео гола Аллахьяра

На 83 минуте победу для Зари мог вырвать Кочергин: Владислав вошел в штрафную и пробил под перекладину. Но Юрий Панькив совершил эффектное спасение.

Через 4 минуты убийственную возможность упустил Шахаб. Нападающий Зари прекрасно открылся под передачу и оказался перед пустыми воротами, но с острого угла. Шахаб решил пробить, а не отдать передачу и не попал в ворота.

Свой момент имел и Рух: львовяне заработали штрафной удар с опасной позиции. Федорчук пытался закрутить под перекладину, однако не попал.