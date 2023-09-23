"Желтые-черные" против лидера УПЛ: онлайн-трансляция матча Рух – Шахтер
Субботняя программа 8-го тура УПЛ-2023/2024 закрывает матч львовского Руха и донецкого Шахтера. Онлайн-трансляцию интересного противостояния можно просмотреть не выходя из сайта 24 Канала.
23 сентября в 19:00 на футбольное поле стадиона "Арена-Львов" выйдут коллективы, идущие в первой пятерке турнирной таблицы. Шахтер подходит к предстоящему матчу в статусе фаворита встречи и лидера сезона-2023/2024, сообщает 24 Канал.
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Встреча клубов по топ-5 УПЛ
В семи поединках "горняки" набрали 17 баллов и опережают ближайшего конкурента, одесского Черноморца, на 2 очка. Правда, "моряки" уже провели свой матч 8 тура, в котором сенсационно разгромили Александрию 1:5.
Рух с 11 пунктами идет пятым. Львовяне провели всего 6 игр в текущем сезоне, ведь их встреча с Днепром-1 была перенесена.
Предстоящая встреча будет лишь шестой в истории противостояния Рух – Шахтер. В четырех из них победу отмечали футболисты донецкого клуба. Еще один поединок заканчивался мировым 1:1. Поэтому львовяне "голодные" до побед дончан.Обратите внимание! Включайте трансляцию в 18:15, чтобы послушать мнения экспертов перед началом матча Рух – Шахтер. После игры вас ждет обзор поединка, комментарии футболистов и тренеров.
Рух – Шахтер: онлайн-трансляция