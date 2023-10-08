Рух не смог обыграть аутсайдера УПЛ и потерял шанс догнать Шахтер: видеообзор матча

Львовяне были ближе к победе, но закарпатцы смогли отстоять ничью. Это уже третья нулевая ничья в этом туре чемпионата.

Рух – Минай 0:0

В эти выходные в УПЛ проходят матчи 10 тура сезона 2023-2024. В одной из игр воскресенья львовский Рух принимал на "Арене-Львов" ужгородский Минай. 24 канал.

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Команда Виталия Пономарева считалась очевидным фаворитом встречи. Во-первых, команда зараза на ходу, набрав в последних двух матчах четыре очка против сложных соперников – Шахтера и Кривбасса.

Рух не додавил

Во-вторых, Минай выглядит пока главным аутсайдером УПЛ. Команда Владимира Шарана остается единственной в чемпионате, которая еще не выигрывала. Во Львове у нее тоже почти не было шансов на три очка.

А вот ничью закарпатцам удалось добыть в борьбе. Рух владел инициативой и могло рассчитывать на победу во втором тайме. Пастух попал в перекладину, опасно пробивал Сапуга, а гол Квасницы был отменен из-за офсайда.

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Таким образом, львовяне не воспользовались возможностью догнать в таблице Шахтер, а сравнялись с Черноморцем на четвертой позиции. Расстояние до лидера Полесья – три балла. Минай же остается последним с четырьмя баллами после десяти игр.

Видеообзор матча Рух – Минай