Западное дерби в УПЛ: онлайн-трансляция матча Рух – Минай

Львовяне успешно начали сезон в УПЛ, чего не скажешь о команде из Закарпатья. Во Львове Владимир Шаран попытается одержать дебютную победу в этом чемпионате.

В эти выходные в Украинской Премьер-Лиге проходят матчи 10 тура сезона 2023-2024. В одной из игр воскресенья львовский Рух примет ужгородский Минай, пишет 24 канал. Начало – в 15:00 по киевскому времени.

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Провал Миная

Несмотря на то, что в прошлом сезоне команды боролись за выживание, сейчас они оказались за разными полюсами турнирной таблицы. Закарпатская команда провалила старт сезона, не выиграв ни в одном из девяти матчей (3 ничьих и 6 поражений).

Поэтому команда Владимира Шарана закрепилась на последнем месте, имея трехочковый отрыв от Зари и Вереса. А вот Рух успешно начал новый сезон.

Рух зажигает

Подопечные Виталия Пономарева стартовала сразу с трех побед, а после небольшой пробуксовки взяла четыре балла в последних встречах с Шахтером и Кривбассом. Это позволяет "желто-черным" идти шестым и в случае победы над Минаем догнать второй Шахтер.

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Букмекеры в это охотно верят, называя движение явным фаворитом. Коэффициент успеха львовян составляет 1,60, тогда как на Минай - аж 6,79. Ничья же оценивается в 3.95.

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