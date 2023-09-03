С голом "бывшего": Металлист 1925 в меньшинстве отобрал очки в открытие старта УПЛ Руха

Матч между львовским Рухом и харьковским Металлистом 1925 закрыл программу 6-го тура УПЛ-2023/2024. Команды не смогли определить победителя встречи на "Арене Львов".

Рух – Металлист 1925 1:1

Голы: Русин, 25, Жичиков, 29 (авт.)

Удаление: Мартынюк, 72 (Металлист 1925)

Могло этого матча и не быть. На днях появилась информация о прекращении финансирования харьковского клуба. К счастью, самые страшные ожидания не воплотились в реальность. Металлист 1925 нашел нового спонсора, который спас клуб и продолжил существование харьковчан, пишет 24 Канал.

Смотрите также Кривбасс разгромил Колос в матче с диким фейлом голкипера: видео голов

Рух, которое хорошо начало сезон, подходило к этому матчу в статусе фаворита. Однако первыми в матче забили гости из Харькова.

Все началось с неудачной атаки Руха. Климчук не смог протиснуться через плотную защиту харьковчан. Металлист 1925 быстро выбежал в контратаку, мяч в финальной стадии получил Русин, который сместился ближе к центру штрафной и пробил мимо голкипера, хотя на нем висело сразу несколько футболистов львовского клуба – 0:1. Русин забил своей бывшей команде, потому было не до громких празднований.

Через четыре минуты счет уже стал равным 1:1. Защитник харьковчан срезал мяч в свои ворота после подачи с фланга. Если бы не он, это сделал бы французский легионер Движения Плюман.

На перерыв команды ушли с ровного счета.

Во втором тайме обе команды могли забивать еще. Но кроме удаления Мартынюка и упущенных моментов фанаты больше ничего не увидели. Отметим, что две желтые карточки, как превратилась в удаление на 72-й минуте, получил еще один бывший футболист Руха Мартынюк.

Как ни старались хозяева, но забить в большинстве им не удалось.

Финальный свисток судьи зафиксировал ничью 1:1 во Львове.

После этой мировой Рух с 11 очками опустилось на 4-е место в УПЛ. Что касается Металлиста 1925, то харьковчане набрали 7 очков и идет 9-м.