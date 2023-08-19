Рух – Колос: онлайн-трансляция матча лидеров чемпионата Украины

В субботу, 19 августа, продолжается четвертый тур УПЛ. В этот день львовский Рух будет принимать Колос из Ковалевки. Онлайн-трансляция матча Рух – Колос доступна на сайте 24 Канала.

В эти выходные в УПЛ проходят матчи 4 тура сезона 2023-2024. В последнем матче субботу львовское Рух будет принимать ковалевский Колос, пишет 24 канал.

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После трех туров именно эти две команды сенсационно возглавили турнирную таблицу. Рух смог стартовать с трех побед над непростыми соперниками – Заря (2:1), Ворскла (4:1) и Полесье (1:0).

Колос же начал сезон с нулевой ничьей против Оболони, а затем кузнецовцы одолели Черноморец и Верес (дважды по 2:0). При этом подопечные Вишняка остаются единственной командой в УПЛ, которая до сих пор не пропускала.

При этом в прошлом сезоне команды чаще разочаровали. Колос финишировал девятым и не смог навязать борьбу за еврокубки, тогда как Рух только в последнем туре спасся от переходных матчей.

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Матч Рух – Колос состоится на стадионе "Арена Львов" во Львове. Начало встречи в 19.00. Прямая трансляция встречи состоится у нас на сайте.

Рух – Колос онлайн-трансляция