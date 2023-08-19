У ці вихідні в УПЛ проходять матчі 4 туру сезону 2023-2024. В останньому матчі суботу львівський Рух прийматиме ковалівський Колос, пише 24 канал.

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Після трьох турів саме ці дві команди сенсаційно очолили турнірну таблицю. Рух зміг стартувати з трьох перемог над непростими суперниками – Зоря (2:1), Ворскла (4:1) та Полісся (1:0).

Колос же почав сезон з нульової нічиєї проти Оболоні, а потім ковалівці здолали Чорноморець та Верес (двічі по 2:0). При цьому підопічні Вишняка залишаються єдиною командою в УПЛ, яка досі не пропускала.

При цьому минулого сезону команди частіше розчаровували. Колос фінішував дев'ятим і не зміг нав'язати боротьбу за єврокубки, тоді як Рух лише в останньому турі врятувався від перехідних матчів.

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Матч Рух – Колос відбудеться на стадіоні "Арена Львів" у Львові. Початок зустрічі о 19:00. Пряма трансляція зустрічі відбудеться у нас на сайті.

Рух – Колос онлайн-трансляція