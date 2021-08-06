Отклеились буквы: российский клуб попал в курьезную ситуацию в еврокубках – фото

Российский Рубин создал новый мем русского футбола прямо по ходу игры третьего квалификационного раунда Лиги конференций с Ракувом. Команды играли под дождем, и форма казанцев не выдержала водяного испытания.

Фамилии и номера начали отклеиваться с футболок еще по ходу первого тайма, и на второй многие игроки вышли с нарисованными знаками.

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Ситуацию пришлось исправлять, и в ход пошли фломастеры. По поводу нарисованных номеров в твитере клуба пошутили: "Ждем, что что-то начнет вырисовываться в атаке!"

Только арбитр встречи не оценил ни юмор, ни самодеятельность – заставил решать вопросы по-взрослому. Тогда в ход пошла изолента, а для некоторых игроков все же нашли новые майки.

"Есть проблемы с нанесением на экипировке некоторых игроков, при этом у ряда игроков с экипировкой все в порядке. Сейчас сложно сказать, почему это произошло. Возможно, дело в некачественно выполненной работе тех специалистов, которые отвечают за нанесение. Клуб выясняет причины", – сказали в клубе.